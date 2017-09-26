Автобусные остановки в виде ненецких чумов установят в Нарьян-Маре

Новый облик Нарьян-Мару создадут с помощью 29 автобусных остановок в виде ненецких чумов, изготовленных из антивандального поликарбоната. Об этом говорится на сайте правительства Ненецкого автономного округа во вторник, 26 сентября.

«Техзаданием также предусмотрено, что в каждом павильоне должны быть предусмотрены места для инвалидов, обозначенные специальным знаком», — отмечено в тексте.

Стоимость обустройства 24 остановок по итогам торгов составит 13,2 миллиона рублей. По остальным пяти торги еще не завершены.

Планируется, что все работы будут проведены в октябре.