В лондонском метро произошел небольшой взрыв

На станции Tower Hill лондонского метро прогремел небольшой взрыв в вагоне поезда. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает Sputnik International.

Отмечается, что воспламенилось зарядное устройство для мобильного телефона в сумке одного из пассажиров. Никто из находившихся поблизости людей серьезно не пострадал, но началась паника.

Полиция приняла решение эвакуировать горожан со станции, но в правоохранительных органах подчеркивают, что произошедшее не расценивается как террористическая атака.

15 сентября в час пик на станции метро Parsons Green, расположенной на западе Лондона, произошел взрыв. Очевидцы сообщили, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда. В результате атаки ранения, травмы и ожоги получили 22 человека. Британские власти заявили, что рассматривают произошедшее как теракт. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).