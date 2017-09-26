В Белоруссии впервые осудили ополченца ДНР

В Белоруссии впервые осужден военнослужащий вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). 29-летний житель Витебской области Алексей Ершов приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в исправительные учреждения. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает портал «Наша нива».

Суд проходил в Витебске за закрытыми дверями. Ершов был осужден за участие в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства. Доказать наемничество — статья 133 УК Белоруссии — суду не удалось.

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Отмечается, что Ершов публиковал в социальных сетях снимки из зоны конфликта — на фоне танков, у въезда в Донецк, с огнестрельным оружием. Это стало одним из доказательств его вины.

В апреле 2016-го по инициативе КГБ в Уголовный кодекс Белоруссии были внесены поправки. Ранее граждан страны, воюющих на территории иностранных государств, могли осудить только по статье «Наемничество», однако теперь за решеткой могут оказаться и те, кто воюет не за деньги, а из идейных убеждений, сообщал портал «Белновости».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.