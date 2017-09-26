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В Швеции поезд протаранил бронетранспортер

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В Швеции во время проведения учений Aurora-2017 пассажирский поезд протаранил бронетранспортер с военнослужащими. Об этом сообщает STV.

В вагонах состава, направлявшегося из Норчепинга в Стокгольм, находились 70 человек. В результате столкновения с боевой машиной ранения получили трое военнослужащих и один пассажир. Все они госпитализированы.

На месте аварии работают спасатели и военные следователи, которые пытаются определить виновного в происшествии.

Учения Aurora-2017 стали крупнейшими в стране за последние 20 лет. Они проводятся на земле, в воздухе и на море с 11 по 29 сентября, в них принимают участие 19 тысяч военнослужащих.

19 сентября сообщалось, что десять американских танков и бронемашин получили повреждения при транспортировке по железной дороге на территории Польши. Инцидент произошел на станции Ковалеве (Куявско-Поморское воеводство). Боевые машины, находившиеся на платформах, не прошли по высоте под навес станции.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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