В Швеции поезд протаранил бронетранспортер

В Швеции во время проведения учений Aurora-2017 пассажирский поезд протаранил бронетранспортер с военнослужащими. Об этом сообщает STV.

В вагонах состава, направлявшегося из Норчепинга в Стокгольм, находились 70 человек. В результате столкновения с боевой машиной ранения получили трое военнослужащих и один пассажир. Все они госпитализированы.

На месте аварии работают спасатели и военные следователи, которые пытаются определить виновного в происшествии.

Учения Aurora-2017 стали крупнейшими в стране за последние 20 лет. Они проводятся на земле, в воздухе и на море с 11 по 29 сентября, в них принимают участие 19 тысяч военнослужащих.

19 сентября сообщалось, что десять американских танков и бронемашин получили повреждения при транспортировке по железной дороге на территории Польши. Инцидент произошел на станции Ковалеве (Куявско-Поморское воеводство). Боевые машины, находившиеся на платформах, не прошли по высоте под навес станции.