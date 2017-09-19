Польские железнодорожники повредили десять американских танков

Десять американских танков и бронемашин получили повреждение при транспортировке по железной дороге на территории Польши. Об этом сообщает RMF24.

Инцидент произошел на станции Ковалеве (Куявско-Поморское воеводство). Боевые машины, находившиеся на платформах, не прошли по высоте под навес станции. В результате техника и крыша платформы получили повреждения.

По факту происшествия начато расследование. Представитель польских железных дорог заявил, что члены бригады машинистов были трезвы.

14 сентября сообщалось, что на железнодорожной станции Жагань (Любушское воеводство, Польша) была обнаружена кража из контейнера, принадлежащего американским военным. В качестве трофеев ворам достались армейские зрительные трубы и приборы ночного видения на сумму 55 тысяч долларов.

Днем ранее в порт польского города Гданьск прибыли более тысячи единиц американской военной техники, в том числе танки, бронетранспортеры и самоходные гаубицы.