У американских военных в Польше украли имущество на 55 тысяч долларов

На железнодорожной станции Жагань (Любушское воеводство, Польша) обнаружена кража из контейнера, принадлежащего американским военным. Об этом сообщает RMF 24.

По данным радиостанции, в ящике не было оружия, боеприпасов или взрывчатки. В качестве трофеев ворам достались армейские зрительные трубы и приборы ночного видения.

Полицейские не уточняют, что именно было украдено. Следователи говорят, что это было современное армейское оборудование.

Стоимость украденного, по предварительным оценкам, составляет 55 тысяч долларов. Поисками имущества и воров занимаются местные прокуроры и военная жандармерия.

13 сентября в порт польского города Гданьск прибыли более тысячи единиц американской военной техники, в том числе танки, бронетранспортеры и самоходные гаубицы. Командующий 2-й бронетанковой бригадой полковник Дэвид Гарднер заявил, что его солдаты проведут следующие девять месяцев в Европе, участвуя в маневрах в пяти разных странах.