В Швеции начались крупнейшие за последние 20 лет военные учения

Крупнейшие за последние 20 лет учения под кодовым названием Aurora-2017 начались в Швеции. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны королевства.

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Целью проведения маневров является «укрепление обороны и отработка действий в случае нападения на страну». Учения проводятся на земле, в воздухе и на море с 11 по 29 сентября, в них принимают участие 19 тысяч военнослужащих.

Проверка боеготовности охватывает территорию всей Швеции, но основными местами проведения маневров станут окрестности Стокгольма и остров Готланд.

26 июня сообщалось, что правительство Швеции приняло решение пригласить иностранных наблюдателей на военные учения Aurora-2017‍. Уведомления об этом были направлены странам, имеющим выход к Балтийскому морю, а также государствам, «у которых есть интересы в регионе»: Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Канаде, Латвии, Литве, Нидерландам, Норвегии, Польше, Великобритании, Германии, России, США и Белоруссии.