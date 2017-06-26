Швеция пригласила наблюдателей из России на военные учения Aurora-2017‍

Правительство Швеции приняло решение пригласить иностранных наблюдателей на военные учения Aurora-2017‍, которые пройдут в королевстве с 11 по 29 сентября 2017 года. Об этом говорится в специальном сообщении, размещенном на сайте кабинета министров.

В документе указано, что приглашения направлены странам, имеющим выход к Балтийскому морю, а также государствам, «у которых есть интересы в регионе»: Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Канаде, Латвии, Литве, Нидерландам, Норвегии, Польше, Великобритании, Германии, России, США и Белоруссии.

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6 июня сообщалось, что белорусские власти потребовали объяснений от Вильнюса в связи с высказываниями президента Литвы Дали Грибаускайте, которая назвала Белоруссию и Россию угрозой Польше и странам Прибалтики. Ранее в тот же день Грибаускайте назвала главной угрозой для прибалтийских республик и Польши существование России и Белоруссии на востоке. «Плюс милитаризация Калининградской области, плюс использование территории Белоруссии для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада», — добавила она.

В феврале президент Литвы заявила, что запланированные на сентябрь российско-белорусские военные учения «Запад-2017» свидетельствуют о подготовке Москвы и Минска к войне с Западом. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова о возможности нападения на прибалтийские страны русофобией. Он добавил, что в Кремле подобные проявления антироссийских настроений вызывают сожаление.