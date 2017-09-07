В Финляндии начали защищаться от российских гибридных угроз

В финской столице Хельсинки открылся Европейский центр по противодействию гибридным угрозам. Об этом сообщает Yle.fi.

В деятельности новой структуры участвуют 12 стран: Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Ожидается, что в будущем к работе присоединятся другие государства. Центр по гибридным угрозам также тесно сотрудничает с Евросоюзом и НАТО.

Представители структуры рассказали, что целью ее деятельности не является прямое отражение атак, а исследовательская работа, проведение совместных учений и обмен информацией, противодействие террористическим и преступным организациям.

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Выступая на специальном семинаре, посвященном открытию центра, заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен упомянул лишь одно государство. «Россия — одна из главных стран, за которой мы наблюдаем. В качестве примеров [угроз] можно привести аннексию Крыма, события на востоке Украине и кибератаки против Демократической партии США. Россия является одним из главных источников [опасности], но не единственным», — заявил он.

3 марта заместитель Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Адриан Брэдшоу заявил, что действия, которые Россия якобы предпринимала против США во время выборов президента в 2016 году, могут быть расценены как акт агрессии.

«Это политическое решение, но я не исключаю, что неприкрытая агрессия, пусть и без применения обычных вооружений, может повлечь применение пятой статьи», — рассказал генерал о положении в договоре о создании НАТО, которое толкует нападение на одного из членов организации как нападение на всех ее участников. Он также сообщил, что Россия представляет гибридную угрозу для стран-членов альянса.