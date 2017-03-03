Один из командующих НАТО назвал российские действия против США актом агрессии

Действия, которые Россия якобы предпринимала против США во время выборов президента в 2016 году, могут быть расценены как акт агрессии. Об этом заявил Адриан Брэдшоу, заместитель Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, передает The Independent.

«Это политическое решение, но я не исключаю, что неприкрытая агрессия, пусть и без применения обычных вооружений, может повлечь применение пятой статьи», — рассказал генерал о положении в договоре о создании НАТО, которое толкует нападение на одного из членов организации как нападение на всех ее участников. Он также сообщил, что Россия представляет гибридную угрозу для стран-членов альянса.

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Издание отмечает, что генерал-лейтенант Джеймс Эверард сменит в марте Брэдшоу на его посту.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. В ней утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон ради победы ее соперника Дональда Трампа.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно отвергала.