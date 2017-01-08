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Помощник Трампа допустил наказание России за кибератаки

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Будущий руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс (Reince Priebus), ближайший помощник избранного президента США Дональда Трампа, не исключил, что новая администрация Соединенных Штатов примет некие меры в отношении России в связи с приписываемыми ей кибератаками. Об этом он заявил в интервью телекомпании Fox News, вышедшем в эфир 8 января.

По словам Прибэса, Трамп принял к сведению информацию, полученную на состоявшемся 6 января в Нью-Йорке брифинге руководители американской разведки.

«Он собирается дать указание разведывательному сообществу представить рекомендации. Какими бы они ни были, пройдет обсуждение. Возможно, будут приняты меры», — сообщил помощник Трампа. При этом он отметил, что «нет ничего плохого в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией и другими странами».

В начале июля 2015 года стало известно, что хакеры похитили персональные данные 21,5 миллиона американских граждан — номера полисов, полные имена их владельцев, даты рождения, домашние адреса, а также логины и пароли для рабочих компьютеров. 1,1 миллиона случаев досье также содержали отпечатки пальцев. Утечка затронула почти 20 миллионов госслужащих. Вашингтон возложил вину за атаку на китайских хакеров.

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