Испания потратит четыре миллиарда долларов на бронетехнику для гибридных войн

Испанские военные сообщили о планах закупить на первом этапе 348 колесных боевых машин Piranha 5. Об этом пишет Defense News.

«Бронированные машины с колесной формулой 8x8 будут очень полезны в условиях гибридных военных угроз сегодняшнего дня, а также в большинстве сценариев, порождаемых актуальными вызовами безопасности. Особенно хорошо они подходят для операций в конфликтах низкой интенсивности, скажем, в Африке», — цитирует издание главу секретариата министерства обороны страны Агустина Конде, выступавшего в парламенте.

Всего объем закупок этих бронетранспортеров может достичь 1000 единиц.

Общая стоимость программы оценивается более чем в 4 миллиарда долларов, из них 1,7 миллиарда собственно на покупку машин, а еще около 2,4 миллиарда пойдет на эксплуатационные расходы и модернизацию техники за 30 лет запланированной службы.

Боевые бронированные машины семейства Piranha разработаны швейцарской компанией MOWAG (ныне — часть корпорации General Dynamics) в начале 1970-х. Используются в армиях почти трех десятков государств. В частности, на базе Piranha III разработана колесная боевая машина Stryker, закупаемая американской армией.