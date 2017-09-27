Ребенок с густой шевелюрой и ухом в форме арахиса родился в Англии

У пары из британского города Фарнворта (графство Ланкашир) родилась дочь с густыми волосами на голове. Об этом пишет Daily Mail.

Девочка по имени Пикси Роуз (Pixie Rose) появилась на свет в июле этого года. По словам ее матери, 32-летней Дженнифер Мастерс (Jennifer Masters), шевелюра новорожденной удивила не только ее саму, но и нянечек в роддоме.

«Я, безусловно, горжусь. Двое моих других детей, Райан и Келси, тоже родились с волосами, но Пикси переплюнула их обоих», — рассказала мать семейства.

Daily Mail отмечает, что помимо густых волос Пикси родилась с еще одной особенностью. Девочка страдает микротией — врожденным недоразвитием правого уха. По форме оно напоминает арахис и не может слышать.

В середине сентября сообщалось, что в новосибирском роддоме появился на свет младенец весом почти шесть килограммов и ростом 63 сантиметра. В палате мальчик получил прозвище Генерал.