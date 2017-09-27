В Риме иммигрант набросился на парочку за поцелуи перед исламским центром

В Риме иммигрант из Мали напал на юношу и девушку из-за того, что они обнимались и целовались неподалеку от исламского центра. Об этом сообщает ANSA.

Как отмечается, инцидент произошел на Эсквилинском холме. Увидевший проводящих время друг с другом молодых людей 24-летний малиец внезапно заорал «Вы не можете целоваться перед мечетью!» и набросился на них, швырнул девушку на землю, а затем начал бить парня.

Прибывшим на место полицейским удалось утихомирить буйного выходца из Африки с трудом, во время задержания он напал и на них. Тем не менее, его задержали и обвинили в нанесении побоев и сопротивлении должностным лицам. Малиец попытался оправдать свои действия и утверждал, что сцены проявления нежности и любви перед исламским центром оскорбительны, поэтому в его действиях нет ничего противозаконного.

Малиец получил пятимесячный условный срок и был отпущен на свободу.

