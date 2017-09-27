В Сибири начались учения РВСН

В Новосибирской области начались масштабные командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения, в которых принимают участие более 4 тысяч военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Материалы по теме Ракетно-ядерная рулетка Чем из «щита Родины» могли бы пожертвовать военные

Ракетчикам предстоит выводить из пунктов постоянной дислокации боевые ракетные комплексы и воинские части обеспечения, бороться с условными диверсантами и противостоять ударам средств воздушного нападения, а также проводить условные пуски ракет.

Кроме того, в учениях на новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов.

Во вторник, 26 сентября, в Астраханской области был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь». Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.