Первый в мире отель из песка проработал три дня и закрылся

Первый в мире отель из песка, открывшийся в Австралии, проработал три дня и закрылся. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Объект размещения под названием Sand Hostel принимал постояльцев с 20 по 22 сентября. Он находится в городе Голд-Кост в северо-восточном штате Квинсленд на морском побережье.

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Внутри отеля располагается общая жилая зона на восемь спальных мест, а также несколько двухместных номеров. Там также оборудованы туалеты и душевые кабинки. К услугам гостей заведения предлагались бар, занятия йогой, уроки серфинга и мастер-классы по лепке скульптур из песка.

Sand Hostel возвели за 21 день. На строительство гостиницы ушло более 24 тонн песка. В работе над проектом принимал участие Джон Даудинг (Jon Dowding) — художник-постановщик, создававший такие фильмы, как «Безумный Макс» и «Голубая лагуна».

Отель вскоре закрыли, так как здание не было рассчитано на длительное использование. Его создатели — компания Hostelworld и туристический департамент Голд-Коста — намерены в будущем возвести аналогичное сооружение, которое будет более устойчивым и сможет дольше принимать постояльцев.

В декабре 2016 года в Швеции, в 200 километрах от Северного полярного круга открылся первый в мире круглогодичный отель изо льда.