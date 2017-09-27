На Урале школьников заставили вместо уроков благоустраивать стадион

В Свердловской области проводится проверка в связи с тем, что школьников привлекли к работам по благоустройству стадиона в поселке Горноуральский. Об этом в среду, 27 сентября, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По предварительной информации, детей на работу направляла администрация учебного заведения. Действиям должностных лиц дадут правовую оценку.

Прокуратура запросила документы, чтобы установить, какая подрядная организация занималась возведением стадиона. Ведомство также выяснит, перечислены ли этой фирме бюджетные средства на строительство.

Кроме того, сотрудники определят, является ли правдой то, что во время работ на объекте пострадала ученица седьмого класса.

«Новый город» уточняет, что к благоустройству школьного стадиона вместо уроков физкультуры и труда привлекали старшеклассников. Данный портал как раз сообщает о травмировании девочки, однако Ura.ru указывает, что она только простудилась.

По данным СМИ, перед открытием, которое состоялось в минувшие выходные, на стадион привезли грузовик с торфом, и ученикам поручили разровнять его.

В разговоре с TagilCity.ru директор школы Татьяна Заостровных заверила, что дети выходили на работу только один день. «Мы сами улучшаем то, что должно быть на поле. С мая по сентябрь у нас работает исключительно трудовой отряд», — сообщила она. Родители учащихся, с которыми беседовали журналисты, заявили, что никогда не слышали о таком отряде.

Стоимость проектных работ по спортивному объекту составила почти 16 миллионов рублей.