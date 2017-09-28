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Чаплин понадеялся на попадание Хефнера в ад

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Всеволод Чаплин
Всеволод Чаплин

Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин уверен, что основатель журнала Playboy Хью Хефнер после смерти попал в ад. Об этом священнослужитель заявил порталу URA.ru.

«После смерти Хефнер попал в ад, потому что он никогда не знал истинной христианской веры. Все, кто не имеет этой веры, оказываются вне Царствия Божия, их судьба совершенно однозначна», — заявил Чаплин.

По его словам, журнал и его реклама «пропагандируют блуд». «Его идеология идет вразрез с теми идеалами, которые нам сегодня нужны, — это целомудрие, супружеская верность», — сказал представитель РПЦ.

Он уверен, что России нужно избавиться от журнала, как и от любых форм субкультуры, которые романтизируют блуд.

Хефнер умер 28 сентября на 92-м году жизни. Мужской журнал Playboy он основал в США в 1953-м. В разное время на обложке издания появлялись Мэрилин Монро, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон. Первый номер вышел 51-тысячным тиражом. В настоящее время Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995-го.

В октябре 2015 года Playboy объявил об отказе от публикации в своей печатной версии полностью обнаженных моделей. Издание отказалось от подобных снимков, чтобы журнал получил рейтинг PG-13 и его смогли покупать подростки.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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