Чаплин понадеялся на попадание Хефнера в ад

Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин уверен, что основатель журнала Playboy Хью Хефнер после смерти попал в ад. Об этом священнослужитель заявил порталу URA.ru.

«После смерти Хефнер попал в ад, потому что он никогда не знал истинной христианской веры. Все, кто не имеет этой веры, оказываются вне Царствия Божия, их судьба совершенно однозначна», — заявил Чаплин.

По его словам, журнал и его реклама «пропагандируют блуд». «Его идеология идет вразрез с теми идеалами, которые нам сегодня нужны, — это целомудрие, супружеская верность», — сказал представитель РПЦ.

Вся галерея «Иди к папочке» Продолжить Фото: Central Press / Getty Images 1 /14

Он уверен, что России нужно избавиться от журнала, как и от любых форм субкультуры, которые романтизируют блуд.

Хефнер умер 28 сентября на 92-м году жизни. Мужской журнал Playboy он основал в США в 1953-м. В разное время на обложке издания появлялись Мэрилин Монро, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон. Первый номер вышел 51-тысячным тиражом. В настоящее время Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995-го.

В октябре 2015 года Playboy объявил об отказе от публикации в своей печатной версии полностью обнаженных моделей. Издание отказалось от подобных снимков, чтобы журнал получил рейтинг PG-13 и его смогли покупать подростки.