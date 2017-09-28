Якубович отказался приглашать своего чернокожего двойника на «Поле чудес»

Ведущий телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович отказался приглашать своего чернокожего «двойника», вице-президента и министра иностранных дел Республики Гайана Карла Гриниджа к себе в эфир. Об этом он рассказал Национальной службе новостей (НСН).

«Зачем? Он будет вести “Поле чудес” у себя на родине, а я — у себя», — сказал телеведущий.

На сходство Якубовича и Гриниджа ранее обратил внимание микроблогер Никита Прокопов.

Якубович с ноября 1991 года является бессменным ведущим капитал-шоу «Поле чудес». В настоящее время также ведет программу на канале «Звезда», где берет интервью у известных персон. Якубович известен пышными усами, устойчивыми фразами из «Поля чудес» и съемками в рекламе, благодаря чему не раз становился мемом. Также в сети как минимум раз в год распространяются слухи о смерти Якубовича, которые ведущий время от времени опровергает.