В сети обнаружили чернокожего двойника Якубовича

Микроблогер Никита Прокопов нашел чернокожего «двойника» российского телеведущего Леонида Якубовича. Он шутит в Twitter, что, кажется, наткнулся на неправильную версию «Поля чудес».

Герой снимка — вице-президент и министр иностранных дел Республики Гайана Карл Гринидж. 26 сентября он выступил на Генассамблее ООН за полное уничтожение ядерного оружия. Усатый политик быстро превратился в мем.

«Якубович перешел на темную сторону», — предполагает «Пингвин один» в Twitter.

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Якубович с ноября 1991 года является бессменным ведущим капитал-шоу «Поле чудес». В настоящее время также ведет программу на канале «Звезда», где берет интервью у известных персон. Якубович известен пышными усами, устойчивыми фразами из «Поля чудес» и съемками в рекламе, благодаря чему не раз становился мемом. Также в сети как минимум раз в год распространяются слухи о смерти Якубовича, которые ведущий время от времени опровергает.

Ранее 27 сентября пользователи Twitter обеспокоились невероятным внешним сходством новых губернаторов Нижегородской и Самарской областей. Некоторым показалось, что схожесть не случайна.