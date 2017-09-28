Названы главные причины симуляции оргазма

Группа американских исследователей раскрыли причины симуляции оргазма у мужчин и женщин. Статья ученых опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior.

Известно, что 25-60 процентов мужчин и женщин хотя бы раз в жизни симулировали оргазм. При этом специалистам очень мало известно о настоящих причинах такого сексуального поведения.

Исследование состояло из трех этапов. В первом приняли участие 46 человек, чуть более половины из них были женщинами. Среди добровольцев было проведено анкетирование, в ходе которого они рассказали об особенностях своей половой активности. Также они указывали, почему им приходилось симулировать оргазм. Исследователи также опросили 416 человек через онлайн-сервис, что дало возможность оценить самые частые причины сексуального притворства. В заключительной части эксперимента анкетирование прошли 1577 человек.

Оказалось, что оргазм симулируется по шести основным причинам. Такое поведение возбуждает самого человека и заставляет его чувствовать себя лучше, это делается ради партнера или позволяет прервать нежелательный акт. Кроме того, некоторые люди сообщили, что это позволяет манипулировать партнером и чувствовать свое превосходство над ним. Также причинами могут быть страх быть отвергнутым или желание почувствовать эмоциональную близость с другим человеком.