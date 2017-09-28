Омскому танковому заводу отключили воду за миллионные долги

Танковый завод «Омсктрансмаш» отключили от водоснабжения за долги. Предприятие, отметившее на днях 120-летний юбилей, возглавило список «недобросовестных абонентов», сообщили в четверг, 28 сентября, в пресс-службе «Росводоканала Омск».

«Ситуация с задолженностью акционерного общества "Омсктрансмаш" продолжает оставаться напряженной: долг предприятия превысил восемь миллионов рублей», — отметили в горводоканале и добавили, что вынуждены применить «крайние меры».

Генеральный директор предприятия Игорь Лобов сообщил, что завод «к зиме готов» и работает в штатном режиме. «Тема ограничения подачи воды, затронутая омскими СМИ, конечно, будет решена», — цитирует главу «Омсктрансмаша» пресс-служба.

Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш») входит в состав «Уралвагонзавода» государственной корпорации «Ростех». Предприятие производит технику военного назначения, в частности танки Т-80, а также технику для железных дорог и нефтегазодобывающего комплекса.