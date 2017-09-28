В «ВИМ-Авиа» рассказали о ситуации в компании после задержания руководства

Коллектив авиакомпании «ВИМ-Авиа» работает в штатном режиме после задержания руководства. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает РИА Новости.

С таким заявлением выступил официальный представитель перевозчика. «Делаем все для организации вывозных рейсов», — добавил он.

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Знакомый с ситуацией источник в «ВИМ-Авиа», в свою очередь, рассказал, что в офисе компании проходят следственные действия, представители перевозчика сотрудничают с правоохранительными органами. Но на летные операции и безопасность полетов это не влияет, подчеркнул он.

Ранее в четверг стало известно, что Следственный комитет задержал гендиректора компании Александра Кочнева, а также главного бухгалтера организации. Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули страну. По данным следствия, они уехали за границу. Правоохранительные органы пытаются выяснить их местонахождение.

В понедельник, 25 сентября, «ВИМ-Авиа» объявила о закрытии чартерной программы из-за нехватки финансов на продолжение работы. Перевозчик пока выполняет регулярные рейсы. По информации министерства транспорта, авиакомпания прекратит полеты 16 октября.