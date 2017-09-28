СМИ связали взрывы на складе под Винницей с обвинениями Киева в поставках оружия

Взрыв складов боеприпасов под Винницей может быть вызван попыткой замести следы после обвинений в адрес Киева в противозаконных поставках оружия за рубеж. Об этом сообщает «Страна».

В частности, источник издания, ранее работавший в компании, поставлявшей оружие — «Укрспецэкспорт», рассказал, что в 2003 году склады в городе Артемовске были взорваны, чтобы покрыть недостачи. «На моей практике уже было такое в Артемовске, горели 10 из 17 складов, взорвалось три тысячи тонн снарядов. Но город маленький, поэтому сразу узнали, что оружие продавали по частям, а списать надо», — сказал собеседник издания.

«Страна» также приводит мнение военного эксперта Олега Жданова. «Я бы рассматривал версию "халатность" и версию "все украдено до нас". Потому что опять звучат от военачальников заявления, что надо четыре миллиарда гривен на закупку боеприпасов, что израсходовали семь миллионов снарядов, поэтому версию о диверсии я бы ставил на самое последнее место», — отметил он.

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25 сентября Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал документы, из которых следует, что «власть и компании Украины сделали себя ключевым звеном в сети, которая поставляет вооружение советского образца из Европы в Африку и на Ближний Восток».

В тот же день международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что Киев в нарушение международных обязательств поставлял в Южный Судан оружие, которое впоследствии использовалось для убийства мирных жителей. Поставки велись через расположенную в ОАЭ компанию, указывается в докладе.

В июле 2016-го агентство Reuters опубликовало статью, в которой утверждалось, что оружие из зоны боевых действий в Донбассе нелегально поставляется на Ближний Восток.