У звезды сериала «Вице-президент» диагностировали рак груди

Врачи обнаружили у американской актрисы Джулии Луис-Дрейфус рак груди. Об этом она заявила в Twitter.

«Рак груди находят у каждой восьмой женщины. Сегодня я стала одной из них», — написала Луис-Дрейфус.

По словам актрисы, ей повезло, что у нее есть заботливые родственники и друзья, готовые ее поддержать, а также «фантастическая медицинская страховка от профсоюза». «Плохие новости — в том, что не всем женщинам так везет, поэтому давайте бороться со всеми видами рака вместе и сделаем всеобщий доступ к услугам здравоохранения реальностью», — подчеркнула она.

56-летняя Луис-Дрейфус — многократный лауреат премий «Эмми». 18 сентября она получила статуэтку в шестой раз в номинации «лучшая комедийная актриса». Она получила известность благодаря сериалам «Сайнфелд», «Новые приключения старой Кристин» и «Вице-президент». Актриса также снялась в таких фильмах, как «Ханна и ее сестры», «Рождественские каникулы», «Норт» и «Тролль».