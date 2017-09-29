Китай принял на вооружение истребитель пятого поколения J-20

Новейший китайский истребитель пятого (по западной номенклатуре) поколения J-20 официально принят на вооружение Военно-воздушных сил КНР. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Летные испытания проводятся согласно расписанию», — заявил представитель министерства национальной обороны У Цянь (Wu Qian).

Китайская компания Chengdu Aerospace Corporation начала разработку J-20 в январе 2002-го. Первый прототип истребителя взлетел в 2011-м, публике самолет представлен в ноябре 2016-го.

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Технические характеристики самолета официально не сообщаются. Предполагается, что машина имеет ряд конструктивных заимствований, в том числе от американского истребителя F-22 и российского прототипа МиГ-1.44.

Помимо тяжелого J-20 в Китае также создается еще один истребитель пятого поколения — J-31. Это легкая машина, оснащенная двумя российскими двигателями РД-93 (в перспективе — китайскими WS-13A).