69-летняя мать Илона Маска стала лицом косметического бренда CoverGirl

69-летняя модель Мэй Маск (Maye Musk) стала лицом косметического бренда CoverGirl. Об этом сообщает CNN.

«Я так рада сообщить, что теперь я официально CoverGirl, в 69 лет! — написала Маск в Twitter. — Красота для всех возрастов».

Сын модели, предприниматель Илон Маск, поздравил мать с назначением в Twitter.

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Мэй Маск родилась в 1948 году. В 21 год она стала финалисткой конкурса красоты «Мисс Южная Африка». Впоследствии Мэй получила два высших образования и в течение 45 лет работала диетологом. Несколько лет назад стала сниматься для рекламы и журналов. В 2016 году журнал Time поместил на обложку ее фото в обнаженном виде.

Косметический бренд CoverGirl не первый год стремится увеличить разнообразие моделей, которые его представляют. В 2016 году его лицом стала модель Нура Афиа (Nura Afia) — мусульманка, которая носит хиджаб.

