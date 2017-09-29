Полиция занялась расследованием нападения на офис «Ленты.ру»

Сотрудники московской полиции прибыли к зданию редакции «Ленты.ру», на которое было совершено нападение. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. С полицейскими беседует один из работников издания.

Неизвестные атаковали офис «Ленты.ру» на Варшавском шоссе примерно в 2:00 29 сентября. Злоумышленники устроили поджог, разбили стекла, разрисовали стены оскорбительными надписями и нацистской символикой, в частности свастикой и солнечным крестом.

В результате инцидента никто не пострадал.