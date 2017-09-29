После нападения на редакцию «Ленты.ру» возбудили дело о хулиганстве

После нападения на редакцию «Ленты.ру» возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщается на сайте столичного ГУМВД.

«По результатам проверки полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство", организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лица, его совершившего», — заявили в ведомстве.

Неизвестные атаковали офис «Ленты.ру» на Варшавском шоссе примерно в 2:00 29 сентября. Злоумышленники устроили поджог, разбили стекла, разрисовали стены оскорбительными надписями и нацистской символикой, в частности свастикой и солнечным крестом.

В результате инцидента никто не пострадал. Произошедшим занялись сотрудники московской полиции.

