В Москве сгорела квартира журналиста РБК Александра Соколова, в августе приговоренного к трем с половиной годам колонии за создание экстремистской организации. Подробности сообщаются на его странице в Facebook.

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Сильный пожар в квартире журналиста произошел еще 1 августа. Мать Соколова Наталья сообщает, что в этот момент не была в Москве. При пожаре сгорели документы, личные вещи и мебель.

По словам женщины, МЧС назвало причиной возгорания «внешние факторы». Она опасается, что пожар могут списать на неумышленный поджог из-за «случайно залетевшего в окошко непотушенного окурка». Пострадавшая полагает, что квартиру могли поджечь умышленно.

«В районном отделении МЧС, где я была на днях, мне до сих пор на это ничего не смогли ответить. Заявили лишь, что, мол, можете писать какие угодно заявления, но в заключении все равно будет указано, что причиной стал окурок», — говорит Соколова.