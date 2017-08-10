Журналиста РБК Соколова приговорили к 3,5 годам колонии

Журналист РБК Александр Соколов приговорен к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее 10 августа Тверской суд Москвы признал Соколова и троих его соратников виновными в организации деятельности экстремистской организации. Вместе с журналистом РБК на скамье подсудимых оказались бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин, а также активисты Кирилл Барабаш и Валерий Парфенов.

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Соколов, Мухин и Парфенов были взяты под стражу в июле 2015-го. В декабре того же года по этому делу был арестован Барабаш. По версии следствия, они принимали участие в деятельности движения Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ») и преследовали цель расшатать «политическую обстановку в сторону нестабильности и смены существующей власти нелегальным путем».

Правозащитный центр «Мемориал» признал Соколова, Мухина и Парфенова политзаключенными.