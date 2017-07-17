Для обвиняемого в экстремизме журналиста Соколова запросили четыре года колонии

Прокурор просит четыре года заключения для журналиста РБК Александра Соколова, обвиняемого в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает в понедельник, 17 июля, «Интерфакс».

«Прошу признать Соколова виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет колонии общего режима», — заявила гособвинитель в Тверском суде Москвы.

Кроме того, к 4,5 года колонии общего режима предлагают приговорить бывшего редактора газеты «Дуэль» Юрия Мухина. Для его соратника Валерия Парфенова и активиста Кирилла Барабаша гособвинение также просит по четыре года колонии. При этом последнего следует лишить звания подполковника ВВС, заявила прокурор.

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По ее словам, несмотря на то, что подсудимые не признали свою вину, она подтверждается показаниями свидетелей и экспертизами. «По их мнению, деятельность организации была направлена исключительно на проведение референдума. Истинной целью организации было изготовление и распространение экстремистских материалов», — заявила прокурор.

Соколов, Мухин и Парфенов находятся под стражей с 29 июля 2015 года. В декабре того же года по этому делу был арестован Барабаш. По версии следствия, они принимали участие в деятельности движения Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ») и преследовали цель расшатать «политическую обстановку в сторону нестабильности и смены существующей власти нелегальным путем».

Правозащитный центр «Мемориал» признал Соколова, Мухина и Парфенова политзаключенными.