Роскомнадзор заблокировал «Спутник и погром»

Роскомнадзор внес в список заблокированных сайтов ряд ресурсов, в числе которых «Спутник и погром» и «Русский Сектор», оправдывающих деятельность запрещенных в России экстремистских группировок «Исламское государство», «Джабхат ан-Нусра» и «Правый сектор». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Федеральная служба не уточнила, какие конкретно ресурсы подверглись блокировке. При этом в публикации отмечается, что ограничение доступа произошло в рамках исполнения внесенного Генпрокуратурой пакета из шести требований, в том числе блокировки ресурсов «Спутник и погром», «Русский Сектор» и «Правый взгляд».

При этом глава Роскомнадзора Александр Жаров подчеркнул, что российское законодательство также должно неукоснительно соблюдаться в социальных сетях и мессенджерах.

В четверг, 6 июля, Генпрокуратура России потребовала заблокировать ряд информационных ресурсов, в числе которых «Спутник и погром», «Русский Сектор» и «Правый взгляд». Причиной блокировки стала «пропаганда идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».