Генпрокуратура потребовала заблокировать «Спутник и погром»

Генпрокуратура России в четверг, 6 июля, потребовала заблокировать ряд информационных ресурсов, в числе которых «Спутник и погром», «Русский Сектор» и «Правый взгляд». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Данные порталы, по мнению Генпрокуратуры, «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму».

«Также установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории Российской Федерации организаций "Правый сектор", "Исламское государство Ирака и Леванта" (прежнее название "Исламского государства" — прим. «Ленты.ру»), "Джабхат ан-Нусра" и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии», — говорится в сообщении.

В связи с этим Генпрокуратура внесла в Роскомнадзор пакет из шести требований «для оперативной блокировки противоправного контента».

В сентябре 2015 года после одной из публикаций на ресурсе «Спутник и погром» было возбуждено уголовное дело об экстремизме. В рамках дела у главного редактора ресурса Егора Просвирнина прошел обыск, были изъяты его телефон, оргтехника и носители информации. Статья, вызвавшая претензии следствия, рассказывала о целях и задачах русского национализма. Кроме того, в ней высказывалась активная поддержка Новороссии. О дальнейшем развитии событий не сообщалось.

Сайт «Спутник и погром» был запущен в апреле 2012 года.

