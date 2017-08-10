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В СПЧ предложили помощь осужденному за экстремизм журналисту Соколову

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Иван Засурский
Иван Засурский

Осужденному за экстремизм журналисту РБК Александру Соколову готовы оказать помощь в президентском совете по правам человека. Об этом РИА Новости заявил член СПЧ Иван Засурский.

«Заключение человека под стражу возможно только в том случае, если человек совершает какие-то преступления, — сказал он. — Но в целом это смешно, потому что есть засекреченные свидетели, показания, но нет состава преступления. С моей точки зрения, это предельно неконкретно».

Засурский отметил, что ждет обращения от Соколова или его адвоката.

Ранее 10 августа Тверской суд Москвы приговорил Соколова к 3,5 годам колонии общего режима, признав его виновным в организации деятельности экстремистской организации. Вместе с ним по этому делу осудили еще троих человек.

Соколов находится под стражей с лета 2015 года. По данным следствия, он вместе со своими соратникам организовал Инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ»), под именем которой продолжала свое существование запрещенная на территории России организация «Армия воли народа». Ее целью, по мнению следователей, было расшатать «политическую обстановку в сторону нестабильности и смены существующей власти нелегальным путем».

Журналисты написали в поддержку Соколова коллективное письмо, которое подписали 282 человека. Центр «Мемориал» признал его политзаключенным.

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