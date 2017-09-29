Появилось видео нападения с коктейлями Молотова на редакцию «Ленты.ру»

«Лента.ру» публикует эксклюзивную видеозапись с камеры наблюдения, на которой запечатлено, как неизвестный человек поочередно бросает две бутылки с зажигательной смесью в здание редакции на Варшавском шоссе в Москве.

По факту произошедшего столичной полицией возбуждено уголовное дело о хулиганстве, ведется розыск злоумышленника. Расследование взято на контроль депутатами Госдумы от «Справедливой России».

Инцидент произошел примерно в 2:00 29 сентября. Неизвестные устроили поджог, разбили стекла в окнах, а также разрисовали стены здания нацистской символикой. Возгорание было оперативно ликвидировано, никто не пострадал.