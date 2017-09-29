Справороссы взяли на контроль расследование нападения на редакцию «Ленты.ру»

«Справедливая Россия» возьмет на контроль расследование нападения на редакцию интернет-издания «Лента.ру» в Москве. Об этом в пятницу, 29 сентября, заявил зампред фракции Михаил Емельянов, его слова приводит РИА Новости.

«Мы глубоко возмущены этим экстремистским актом и требуем тщательного расследования и жесткого наказания виновных», — заявил он.

По мнению парламентария, государство должно занимать активную позицию и «жестко наказать тех экстремистов, которые своими насильственными действиями покушаются на свободу слова».

Неизвестные атаковали офис «Ленты.ру» на Варшавском шоссе примерно в 2:00 29 сентября. Злоумышленники устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой и солнечным крестом. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.