Дмитрий Козак провел заседание оргкомитета Российского инвестиционного форума

Вице-премьер Дмитрий Козак в пятницу, 29 сентября, провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Российского инвестиционного форума 2018. Обсуждались организационные вопросы, а также деловая программа мероприятия. Об этом сообщает пресс-релиз информационной службы форума, присланный в редакцию «Лента.ру».

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15—16 февраля 2018 года. В его работе примет участие глава правительства России Дмитрий Медведев. Форум — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов. Он собирает руководителей федеральных органов исполнительной власти и крупнейших российских компаний, глав субъектов Федерации, ведущих экспертов для обсуждения актуальных вопросов деловой повестки страны.

Организатором Российского инвестиционного форума является Фонд «Росконгресс», учрежденный в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.