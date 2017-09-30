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На шоссе в Колорадо при наезде на медведя погибли три человека

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В штате Колорадо в результате ДТП с участием медведя погибли три человека, передает телеканал Fox 31 Denver.

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 29 сентября, на шоссе Interstate 70. Внедорожник Chevy следовал в западном направлении и наехал на животное, после чего выкатился на встречную полосу. Столкновения с какими-либо иными транспортными средствами не последовало.

В машине находились семь человек — двое мужчин, две женщины и трое несовершеннолетних. От удара людей выбросило из внедорожника. По предварительным данным, никто из них не использовал ремень безопасности.

Погиб 63-летний мужчина, а также двое детей, семи и 15 лет. Опасные для жизни травмы получили девятилетний мальчик и 62-летняя женщина. Водитель и другие пассажиры также получили ранения различной степени тяжести.

Медведь в катастрофе погиб.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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