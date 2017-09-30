На шоссе в Колорадо при наезде на медведя погибли три человека

В штате Колорадо в результате ДТП с участием медведя погибли три человека, передает телеканал Fox 31 Denver.

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 29 сентября, на шоссе Interstate 70. Внедорожник Chevy следовал в западном направлении и наехал на животное, после чего выкатился на встречную полосу. Столкновения с какими-либо иными транспортными средствами не последовало.

В машине находились семь человек — двое мужчин, две женщины и трое несовершеннолетних. От удара людей выбросило из внедорожника. По предварительным данным, никто из них не использовал ремень безопасности.

Погиб 63-летний мужчина, а также двое детей, семи и 15 лет. Опасные для жизни травмы получили девятилетний мальчик и 62-летняя женщина. Водитель и другие пассажиры также получили ранения различной степени тяжести.

Медведь в катастрофе погиб.