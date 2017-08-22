В США машина врезалась в толпу наблюдавших за затмением людей

В Соединенных Штатах автомобиль врезался в толпу людей, наблюдавших за солнечным затмением, в результате один человек погиб. Об этом сообщает телеканал WLKY.

Инцидент произошел днем в понедельник, 21 августа, в округе Лесли штата Кентукки.

38-летняя Алисса Нобл не справилась с управлением и наехала на фонарный столб и двух женщин, смотревших затмение. На месте погибла 23-летняя женщина, еще одна была госпитализирована. Была госпитализирована и Нобл.

По факту ДТП начато расследование.

20 августа водитель автомобиля в Бельгии врезался в группу людей — участников вечеринки. Четыре человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Виновные были задержаны полицейскими через час в результате преследования.

Солнечное затмение, полную фазу которого можно было наблюдать только с территории США, произошло 21 августа. Его также называют «Великим американским затмением».