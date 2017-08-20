В Бельгии автомобиль врезался в участников вечеринки

Водитель автомобиля в Бельгии врезался в группу людей — участников вечеринки. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщило агентство Belga, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, в городе Ассенуа в провинции Люксембург. Водитель автомобиля, в котором находились еще два человека, наехал на пострадавших умышленно. В результате случившегося четыре человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Произошедшее не квалифицируется как теракт.

Виновные были задержаны полицейскими через час в результате преследования.

Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали двое стражей порядка.

В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверых нападавших ликвидировали на месте, пятый скончался позже.

Жертвами серии терактов в Испании, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. Ответственность за атаки на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство».