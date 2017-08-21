Автомобиль врезался в автобусные остановки в Марселе

Автомобиль врезался в две автобусные остановки в Марселе (Франция). Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает Reuters.

По информации агентства, погиб как минимум один человек, еще один ранен. BFMTV добавляет, что жертвой стала женщина в возрасте примерно 40 лет.

Водитель транспортного средства задержан. Стражи порядка пока не могут ничего сказать о его мотивах.

Полиция города в своем Twitter обратилась к жителям и гостям города с просьбой по возможности избегать места ЧП.

РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщает, что человек, находившийся за рулем машины, был известен полиции, однако разведка за ним не следила.

Накануне в Исландии машина въехала в здание международного аэропорта Кеблавик. Водитель автомобиля, которому было на вид около 20 лет, также напал на полицейского.

Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Чуть позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали двое стражей порядка. Этим же вечером в городе Камбрильс, также находящемся в регионе Каталония, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверых нападавших ликвидировали на месте, пятый скончался позже.

Жертвами серии терактов в Испании, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. Ответственность за атаки на себя взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство». Полиция Каталонии заявила, что установила личность барселонского террориста, но не озвучила его имя.