В Канаде террорист порезал полицейского и сбил четырех пешеходов

В канадском городе Эдмонтон (провинция Альберта) мужчина нанес несколько ножевых ранений полицейскому и сбил четырех пешеходов. Преступление правоохранительные органы назвали актом терроризма, сообщает Edmonton Journal.

«Установлено, что эти инциденты расследуются как террористические акты в соответствии с разделом 83.2 Уголовного кодекса», — заявил начальник полиции Эдмонтона Род Кнехт.

Нападение совершено в субботу вечером по местному времени. Неизвестный мужчина на белом Chevrolet Malibu сбил сотрудника правоохранительных служб. Полицейского, перекрывавшего дорогу во время футбольного матча на местном стадионе, после удара отбросило на 4,5 метра. Врезавшись в служебную машину сотрудника правоохранительных органов, преступник вышел из своего авто и нанес потерпевшему несколько ножевых ударов.

В машине скрывшегося пешком мужчины прибывшие на место преступления сотрудники полиции обнаружили флаг «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Поиски правонарушителя заняли несколько часов. Подозреваемого обнаружили за рулем грузовика: 30-летний мужчина, пытаясь скрыться от десяти полицейских машин, сбил четырех пешеходов.

Сотрудник правоохранительных органов доставлен в больницу, по словам Кнехта, состояние его здоровья не критично. Сбитым преступником пешеходам оказана медицинская помощь, издание не сообщает о состоянии их здоровья. Полиция расследует обстоятельства случившегося. По имеющимся данным, преступник действовал в одиночку.