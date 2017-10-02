Напуганные Библией пассажиры выпрыгнули из лондонского поезда

В лондонском поезде началась паника из-за пассажира, который цитировал Библию. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает BBC News.

Инцидент произошел в утренний час пик недалеко от железнодорожной станции Уимблдон. По рассказу одного из очевидцев, пассажир произнес: «Смерть — это еще не конец». Это напугало присутствующих.

Когда-то кто-то попросил его остановиться и не пугать попутчиков, мужчина замолчал и опустил голову. Это не помогло: в поезде началась паника. Люди открыли двери вагона и принялись выпрыгивать из остановившегося поезда.

Полиция отмечает, что, когда пассажиры стали эвакуироваться, железнодорожную линию обесточили. Никто не пострадал, однако поезда несколько часов следовали с задержками.

В августе сообщалось, что десятки пассажиров американской авиакомпании United Airlines отказались от перелета после того, как пилот лайнера напугал их своими заявлениями.

