Десятки авиапассажиров в США отказались лететь из-за пугавшего их пилота

Десятки пассажиров американской авиакомпании United Airlines отказались от перелета после того, как пилот лайнера напугал их своими заявлениями. Об этом сообщает портал NJ.com.

Инцидент произошел во вторник, 22 августа, перед отправлением самолета из Чикаго в город Ньюарк (штат Нью-Джерси). После двухчасовой задержки рейса пилот предупредил пассажиров, что они будут пролетать в районе сильных штормов и даже торнадо.

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Это сообщение так напугало пассажиров, что успокаивать их пришлось стюардессам. Слова летчика не означали, что рейс будет опасным, просто он имел в виду, что вылет лайнера задержат еще на некоторое время, пояснили они.

Затем пилот порекомендовал пассажирам познакомиться со своими соседями, не объяснив, для чего они должны это сделать. Он также сказал, что полет в Нью-Джерси будет «очень турбулентным».

Когда лайнер начал движение к взлетной полосе, летчик объявил по громкой связи, что у самолета обнаружена неисправность и путешествие снова задерживается. В итоге по меньшей мере 50 пассажиров решили отказаться от перелета.

Самолет благополучно прибыл в Ньюарк в ночь на среду, 23 августа. Задержка рейса составила более шести часов. В United Airlines заявили, что занимаются расследованием произошедшего.

В июле стало известно, что часть пассажиров чартерного рейса iFly отказалась лететь в Турцию из-за опасений за свою жизнь.

