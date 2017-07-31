Десятки российских туристов отказались лететь на лайнере Turkish Airlines

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Часть пассажиров рейса Анталья — Москва компании Turkish Airlines отказалась от полета из-за технических неполадок воздушного судна. Об этом сообщает портал «Вести.Ru».

Инцидент произошел в воскресенье, 30 июля. По словам туристов, перед отправлением в салоне самолета дважды гас свет. Кроме того, у лайнера глохли двигатели. Эти проблемы сотрудники авиакомпании объяснили нехваткой топлива.

В итоге более 20 пассажиров, обеспокоенных техническим состоянием воздушного судна, потребовали высадить их. Просьбу выполнили, после чего самолет отправился в пункт назначения.

Оставшимся на турецком курорте россиянам придется покупать новые билеты за свой счет. Как пояснили представители Генконсульства России в Анталье, в случае отказа пассажира от перелета договор о перевозке с авиакомпанией считается расторгнутым. Вернулись ли они на родину к настоящему времени, не уточняется.