Самолет с застрявшими в Бодруме россиянами вылетел в Москву

Российские туристы, застрявшие на турецком курорте Бодрум, вылетели в Москву. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя генконсульства России в Анталье.

По словам собеседника агентства, об успешном разрешении ситуации сообщил туроператор

Ранее 23 июля стало известно, что россияне, отдыхавшие на турецком курорте, третий день не могут вылететь в Москву рейсом авиакомпании iFly. По оценкам генконсульства России в Анталье, в Бодруме возвращения ожидают около 300 граждан страны. Ожидалось, что они отправятся в столицу в воскресенье, в 14:00 мск, но и этот вылет был отложен.

Задержка рейса произошла из-за технической неисправности одного из самолетов и позднего возвращения другого лайнера с планового обслуживания. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку по факту сложившейся ситуации.

Туристы на время вынужденного пребывания в Турции, согласно установленным правилам, были размещены в гостиницах, им обеспечили питание.

