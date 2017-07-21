Путешествия
 

Россияне начали отказываться от туров в Грецию и Турцию

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На горячую линию Ростуризма поступают многочисленные обращения граждан, желающих отказаться от приобретенных путевок в Грецию и Турцию или же досрочно завершить там свой отдых. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает пресс-служба федерального агентства.

Как заявили чиновники, в сложившейся ситуации (в связи с землетрясением в Эгейском море у берегов двух стран) путешественники имеют право предъявлять такие требования туроператорам. Компании могут помочь клиентам, которые хотят прервать отдых, и купить им обратные билеты. Российское законодательство не предусматривает возврат денег за неиспользованные дни тура, предупредили эксперты.

В случае отказа от путевки гражданин получает потраченные на нее средства. При этом из этой суммы могут вычесть фактически понесенные туроператором расходы, которые организация должна подтвердить документально. Компании находятся на связи с отдыхающими и готовы оказать им необходимую поддержку, заверили в Ростуризме.

Ранее в пятницу федеральное агентство уведомило, что россияне не пострадали в результате стихийного бедствия.

Землетрясение в Эгейском море произошло в ночь на 21 июля. Его эпицентр находился в 10,3 километра от турецкого курорта Бодрум. Из-за подземных толчков пострадали около 70 жителей этого города.

На греческом острове Кос жертвами стихии стали два человека, травмы получили порядка 100 граждан, были полностью или частично разрушены несколько зданий. Землетрясение также вызвало небольшое цунами.

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