Россияне не пострадали при землетрясении у берегов Турции и Греции

Российские граждане не пострадали при землетрясении в Эгейском море у берегов Турции и Греции. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

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Федеральное агентство призвало путешественников, находящихся на территории двух стран, сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относиться к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности.

Российский турист, находящийся на курорте в Турции (место не уточняется), рассказал телеканалу «360», что проснулся из-за подземных толчков и покинул помещение. «Двигалась мебель в комнате, падали картины, пропало освещение», — сказал путешественник. Сотрудники отеля, где он остановился, эвакуировали постояльцев на теннисный корт. Туристы находились там всю ночь.

Землетрясение в Эгейском море произошло в ночь на 21 июля. Его эпицентр находился в 10,3 километра к югу от турецкого курортного города Бодрум, очаг залегал на глубине 10 километров. В результате около 70 жителей этого населенного пункта обратились за медицинской помощью.

Стихия затронула и греческий остров Кос, где погибли два человека, порядка 100 граждан получили ранения. Кроме того, на Косе были полностью или частично разрушены несколько строений. Землетрясение вызвало небольшое цунами с амплитудой около 25 сантиметров.

