Опубликовано видео последствий землетрясения в Греции

В результате землетрясения на греческом острове Кос погибли два человека, около 100 получили ранения. Видео с места событий публикует BFMTV. Частично или полностью разрушены несколько строений. Подземные толчки также ощущались соседней Турции. Около 70 жителей города Бодрум обратились в больницы.

Землетрясение произошло в ночь на пятницу, 21 июля. По данным Геологической службы США, его эпицентр находился в 10,3 километрах к югу от курортного города Бодрум, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение вызвало небольшое цунами, его амплитуда составила около 25 сантиметров.